Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новосибирске в посылках для заключенных СИЗО нашли 18 телефонов

В посылке арестанту новосибирского СИЗО-1 среди продуктов питания были обнаружены 14 сотовых телефонов, зарядные устройства, гарнитура, десяток сим-карт, а также машинка для нанесения татуировок с расходными материалами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

В другой посылке, предназначенной одной из заключенных, тюремщики нашли четыре мобильных телефона и четыре USB-кабеля.

По данным фактам организована проверка.

Илья Николаев

Новости компаний Все