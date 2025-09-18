В Новосибирске в посылках для заключенных СИЗО нашли 18 телефонов

В посылке арестанту новосибирского СИЗО-1 среди продуктов питания были обнаружены 14 сотовых телефонов, зарядные устройства, гарнитура, десяток сим-карт, а также машинка для нанесения татуировок с расходными материалами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области

В другой посылке, предназначенной одной из заключенных, тюремщики нашли четыре мобильных телефона и четыре USB-кабеля.

По данным фактам организована проверка.

Илья Николаев