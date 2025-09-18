Протестующие заблокировали военный завод в Марселе

Протестующие в Марселе заблокировали работу завода Eurolinks, который производит вооружение. Об этом сообщила депутат от левой партии «Непокоренная Франция» Габриэль Катала в соцсети X.

Газета Le Figaro сообщила, что протестующие обвиняют Eurolinks в соучастии в совершении преступлений из-за поставок военное оборудование в Израиль.

Участники протеста держат плакат «Закройте этот геноцидный завод», — передает телерадиовещатель France 24.

Сегодня в Франции проходят митинги против мер жесткой экономии, которые предложило правительство страны в связи с дефицитом бюджета. Протестующие требуют увеличения расходов на социальную сферу, повышения налогов для богатых и отмены пенсионной реформы, введенной в 2023 году.

Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что сегодня по всей стране было зафиксировано 230 акций протеста, в том числе 95 попыток блокировок объектов. На данный момент в митингах приняли участие около 10 тыс. человек. Кроме того, были арестованы 58 человек, 11 из них были задержаны в Париже. Власти Франции ожидают, что в сегодняшних протестах примут участие около 900 тыс. человек.