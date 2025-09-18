«Сбер» может начать продажи умного кольца с ИИ 24 сентября

«Сбер» и его партнер, компания-разработчик SberDevices, планируют 24 сентября провести презентацию Sber Smart Ring, умного девайса с интеграцией нейросетевой модели GigaChatMAX. Продажи кольца начнутся в тот же день, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

Датчики кольца будут собирать информацию о состоянии организма носителя и передавать в мобильное приложение. Далее искусственный интеллект сможет дать владельцу устройства советы по коррекции образа жизни. Sber Smart Ring должно работать до семи дней без подзарядки, а его вес не превышает и 5 г.

Девайс рассчитывают продавать в магазинах re:store и «М.Видео». «Для нас это важное событие, поскольку появление инновационных носимых устройств всегда вызывает высокий интерес со стороны покупателей»,— приводит Forbes слова представителя «М.Видео».

Впервые умное кольцо «Сбера» было представлено в декабре 2024 года. С ним, по данным ТАСС, ознакомился президент России Владимир Путин. Тогда производитель рассчитывал запустить продажи гаджета в начале 2025 года.