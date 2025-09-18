В сети пожаловались на странные скульптуры у памятника Ленину под Ульяновском

Пользователи сети пожаловались на странную скульптурную композицию «Маша и медведь» в селе Вальдиватском Карсунского района Ульяновской области. Изваяние установлено возле памятника Владимиру Ленину.

Граждане обратили внимание на несимметричное лицо и разную длину рук у Маши, а также фривольный вид одежды у героини мультсериала и накрашенные в разные цвета ногти. У медведя же отметили красные глаза и безумный взгляд.

В комментариях люди выразили надежду, что данная скульптурная композиция не была установлена за счет бюджета.

Евгений Чернов