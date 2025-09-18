Мишустин: экономика России плавно адаптируется к внешним вызовам

Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума заявил, что российская экономика успешно адаптируется к современным условиям и сохраняет лидирующие позиции в Европе.

«Экономика плавно адаптируется к текущим реалиям, — сказал господин Мишустин (цитата по ТАСС). — И продвижение вперед сохраняется». По его словам, тенденция заметна «во всех сферах — от социальной до инфраструктуры и технологий».

«Вопреки внешним вызовам» российская экономика занимает лидирующую позицию в Европе по размеру, в мире — сохраняет четвертое место, добавил премьер.

Он сообщил, что ключевыми направлениями работы правительства станут улучшение качества жизни населения, достижение технологического лидерства, укрепление финансового суверенитета, а также создание конкурентоспособной и самодостаточной промышленной отрасли.