В Пятигорске выставили на торги земельный участок под ТЦ «Новый Арбат»

Конкурсный управляющий Хожахмед Даудов выставил на торги земельный участок под ТЦ «Новый Арбат» в Пятигорске, который находится в собственности ООО «Арбат». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

На продажу выставлены два земельных участка в Пятигорске. Первый лот — участок площадью почти 3 тыс. кв. м по адресу улица Октябрьская, 17, с начальной ценой 34 млн руб. Второй лот — участок площадью 790 кв. м на проспекте Кирова, 50, стартовая цена составляет 375,3 тыс. руб.

По адресу первого участка располагается торгово-развлекательный центр «Новый Арбат», открытый в 2014 году. Шестиэтажное здание имеет общую площадь 20 тыс. кв. м, из которых 15 тыс. кв. м сдаются в аренду. Ежедневная посещаемость центра составляет от двух до трех тысяч человек, указано на сайте торгового центра.

Размер задатка для участия в торгах составляет 5% от начальной цены каждого лота. Шаг аукциона также установлен в размере 5% от стартовой стоимости.

Аукцион состоится 22 сентября 2025 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Арбат» зарегистрирован в 2000 году в Пятигорске Ставропольского края. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Уставный капитал общества — 1 млн руб. Учредитель организации — Рудольф Саркисов. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Арбитражный суд Ставропольского края в октябре 2023 года признал несостоятельным ООО «Арбат» по заявлению ООО «Пятигорсктеплосервис». Согласно судебным материалам, кредиторская задолженность компании-банкрота составила 11,8 млн руб. На момент проведения заседания долги перед конкурсными кредиторами остались непогашенными.

За должником числятся два земельных участка в Пятигорске на праве общей долевой собственности. Первый расположен на улице Октябрьской, 17. Доля ООО «Арбат» в праве собственности составляет 1/725. Второй участок находится на улице Кирова, 50, доля в праве — 1/38.

Тат Гаспарян