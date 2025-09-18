Экс-бухгалтера ХК «Салават Юлаев» признали виновной в мошенничестве

Советский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера-кассира АНО «ХК «Салават Юлаев», сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии. Она признана виновной в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160), мошенничестве (ч. 3 ст. 159) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурантку уголовного дела приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима со штрафом 450 тыс. руб. В счет возмещения материального ущерба с осужденной взыскали в пользу потерпевших более 9 млн. руб.

По материалам дела, подсудимая с июля 2022 по февраль 2023 года похищала деньги, поступающие от продажи продукции хоккейного клуба и оказания услуг. Она несвоевременно отражала сведения о приходных операциях, а также записывала ложные данные в кассовую книгу клуба и в программу «1С:Бухгалтерия».

Всего таким образом она присвоила более 5 млн руб.

Также с октября 2022 по январь 2023 года подсудимая получала деньги от коллег и знакомых, вводя их в заблуждение о возможности инвестирования средств в высокодоходную коммерческую деятельность, которая якобы позволит быстро выплатить внесенные средства с процентами. Она не исполнила взятые на себя обязательства и вернула потерпевшим только часть полученных от них сумм, похитив более 7 млн. руб.

Майя Иванова