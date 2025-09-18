«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о разрабатываемом медицинском изделии, которое позволит использовать жировую ткань пациента для восстановления поврежденных органов и тканей.

Медицина становится эффективнее, когда научные идеи превращаются в реальные лекарства и методы. Новые технологии дают врачам больше возможностей помочь людям, а самим пациентам — шанс получить эффективное и индивидуально подобранное лечение. Каждая разработка, которую начинают применять на практике, помогает точнее ставить диагнозы и выбирать оптимальную терапию.

Сегодня по национальному проекту «Новые технологии сбережения здоровья» ведется разработка инновационных препаратов и медицинских изделий. Например, средств для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, препаратов, содержащих фрагменты ДНК пациента, оборудования, предназначенного для реабилитации пациентов после тяжелых травм. В частности, в Российском научном центре хирургии имени Петровского специалисты работают над устройством, которое позволит во время операции обрабатывать жировую ткань пациента. Ее можно использовать для восстановления поврежденных органов и тканей, а также в пластической хирургии.

Ожидается, что новый прибор будет зарегистрирован уже через три года, рассказал “Ъ FM” один из авторов разработки, заместитель директора по научной работе Центра имени Петровского Илья Еремин: «На данный момент аналогичных решений ни в России, ни за рубежом не представлено. Соответственно, наша разработка уникальна, и мы надеемся быть первыми в мире, кто доведет ее до практического внедрения. Отдельную важность проект приобретает благодаря возможности многоуровневой обработки жировой ткани. То есть разрабатываемое нами медицинское изделие позволит получать и различные формы жировых трансплантатов, это так называемые микрожир, миллижир и наножир. Эти биоматериалы в последнее время очень широко используются в пластической реконструктивной хирургии, в том числе при лечении последствий различных травм и ранений».

Как и во многих других отраслях, в медицине большие надежды возлагают на искусственный интеллект. Например, сейчас разрабатываются различные программы с использованием AI, которые помогают анализировать новообразования и выявлять заболевания по данным рентгеновских, КТ- и МРТ-исследований.