Роспотребнадзор фиксирует рост продаж просроченной продукции в магазинах

В последние месяцы Роспотребнадзор фиксирует все больше попыток продажи просроченной продукции в магазинах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленный ведомством законопроект. Он предлагает введение автоматического режима штрафов для продавцов.

В апреле было зафиксировано 4,2 тыс. нарушений со стороны физлиц и почти 14 тыс. — со стороны юрлиц. В августе число выявленных Роспотребнадзором нарушений выросло до 4,8 тыс. и почти 15 тыс. соответственно. «Количество нарушителей снизить не удается», — сказано в тексте законопроекта.

Документ предлагает поправки в КоАП по перечню товаров, подлежащих обязательной маркировке. Согласно законопроекту, санкции к продавцу могут быть применены после продажи товара с истекшим сроком годности. Наказание за подобное нарушение уже установлено: 30-40 тыс.руб. для ИП, 300-600 тыс.руб. для юрлица.