Силуанов предложил подтверждать работоспособность россиян бокалом вина в обед

Министр финансов России Антон Силуанов и мэр Москвы Сергей Собянин обсудили производительность труда в столице. Подтверждением высокой работоспособности могла бы стать традиция выпивать бокал вина в обед, пошутил глава Минфина.

«Я не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина»,— сказал господин Силуанов на Московском финансовом форуме (трансляция велась на Rutube).

«Если это единственное разногласие между вами, о котором говорил Сергей Семенович, мне кажется, что сейчас мы можем решить этот вопрос»,— поддержал шутку глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, модерирующий пленарную сессию.