Банки заявили о предкризисной ситуации из-за норм по борьбе со спамом

На российском финансовом рынке возникла «предкризисная» ситуация в связи с новыми правилами борьбы со спамом и телефонным мошенничеством. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину.

По данным НСФР, около 30% звонков банков и других финансовых учреждений к клиентам блокируются сотовыми операторами. Это приводит к «практически полной парализации» коммуникаций между банками, страховщиками, коллекторами, участниками фондового рынка и их клиентами. Наибольшие проблемы возникли со звонками, связанными с подтверждением подозрительных операций и предупреждениями о просрочках по кредитам.

Глава НСФР Андрей Емелин подтвердил РБК отправку письма в ЦБ и кабмин и пояснил, что операторы связи не успели адаптироваться к новым нормам. Они блокируют вызовы, используя автоматические риск-модели, что не позволяет банкам оперативно получить согласие абонентов. В итоге добросовестные заемщики могут пропускать сроки платежей из-за отсутствия своевременных уведомлений.