Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Футболисты «Краснодара» с опозданием вылетели из самарского аэропорта Курумоч

Чартерный рейс с футбольной командой «Краснодар» задержался на почти на три часа в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Действующие чемпионы вечером 17 сентября сыграли матч Кубка России с местными «Крыльями Советов», победив со счетом 1:2. Утренний рейс с краснодарской командой смог отправиться лишь в обеденное время.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара возобновил работу после трехлетнего перерыва.

Евгений Чернов