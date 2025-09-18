Футболисты «Краснодара» с опозданием вылетели из самарского аэропорта Курумоч

Чартерный рейс с футбольной командой «Краснодар» задержался на почти на три часа в самарском аэропорту Курумоч. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

Действующие чемпионы вечером 17 сентября сыграли матч Кубка России с местными «Крыльями Советов», победив со счетом 1:2. Утренний рейс с краснодарской командой смог отправиться лишь в обеденное время.

Ранее сообщалось, что аэропорт Краснодара возобновил работу после трехлетнего перерыва.

Евгений Чернов