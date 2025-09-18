«Слова не остановят бомбы»

Предложение ЕС ввести санкции в отношении Израиля за действия в секторе Газа вызвали оживленную реакцию в мировых СМИ. Американские, европейские, израильские и арабские обозреватели оценивают возможные последствия от действий ЕС и реакцию со стороны США.

Разрушенные здания в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа (август 2025 года)

Фото: Hatem Khaled / Reuters Разрушенные здания в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа (август 2025 года)

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Высший орган ЕС предложил приостановить действие соглашения о свободной торговле с Израилем

Если санкции будут одобрены, они лишат израильский импорт преференциального доступа в ЕС. Израильские товары будут облагаться пошлинами на том же уровне, что и импорт из стран, с которыми у ЕС нет соглашения о свободной торговле. Этот шаг означает резкую эскалацию позиции ЕС в отношении войны Израиля в секторе Газа, особенно на фоне операции ЦАХАЛа в центральных районах города Газа.

Товарооборот между Израилем и ЕС, крупнейшим торговым партнером еврейского государства, достиг €42,6 млрд в 2024 году, включая €15,9 млрд израильского импорта. На ЕС в прошлом году пришлось около трети всего объема международной торговли Израиля товарами. Глава ассоциации производителей Израиля предупредил, что предложение Европейской комиссии является «серьезным и непропорциональным шагом» по отношению к израильской промышленности, которая пытается продолжать работать на полную мощность, даже страдая от последствий войны.

Пока Европа усиливает давление на Израиль, Трамп разводит руками

По словам одного из источников, Трамп, который на этой неделе находится в Великобритании с государственным визитом, «не слишком обеспокоен» усилиями Европы по изоляции правительства Израиля. «Трамп не обязательно с этим согласен,— продолжил источник.— Но он также не собирается не спать ночами из-за того, что делает Европа».

Несмотря на свое разочарование в Нетаньяху из-за атаки на представителей «Хамаса» в Катаре, Трамп не собирается присоединяться к растущему числу лидеров демократического мира в поддержку палестинской государственности или превозносить новый доклад ООН, в котором заявляется о том, что Израиль совершает геноцид в секторе Газа. Пока европейцы ищут пути легитимации палестинской государственности, администрация Трампа в целом поддерживает позиции правительства Нетаньяху.

Упреки Израиля в геноциде без соответствующего наказания только подбодрят его

Слово «геноцид» больше не является предметом споров, когда речь заходит о Газе. То, что когда-то считалось преувеличением, выкрикиваемым на протестах, теперь разделяют ведущие мировые правозащитные организации, эксперты ООН и специалисты по геноциду. Международная ассоциация исследователей геноцида, Комиссия ООН и бесчисленные местные и международные НПО пришли к выводу, что нападение Израиля на Газу соответствует определению геноцида, предусмотренному Конвенцией 1948 года.

Этот момент требует ясности: геноцид в Газе — это не вопрос мнения, а вопрос официального признания. Но одного признания недостаточно. Слова не остановят бомбы, а заявления не накормят голодающих детей. Если мир не готов действовать, вводить эмбарго, применять санкции, изолировать, вмешиваться, то признание геноцида станет очередной жестокой шуткой над его жертвами. Если мы действительно имеем это в виду, когда говорим «никогда больше», то Газу нельзя оставить истекать кровью, пока мир обсуждает юридические определения. «Никогда больше» должно означать «никогда больше» прямо сейчас.

Основы государственной политики — это не карт-бланш

Когда Фридрих Мерц недавно почти единолично принял решение частично приостановить поставки оружия в Израиль, некоторые заподозрили его в том, что он отрицает основы государственной политики Германии. О том, что безопасность Израиля входит в эти основы, как-то сказала Ангела Меркель. То, что началось как акт самообороны после 7 октября 2023 года, превратилось в войну без границ. Мирные жители бегут, голодают и оказываются жестоко убиты. Теперь совершенно ясно: основы государственной политики — это не карт-бланш. Ответственность Германии за холокост не означает безоговорочной поддержки израильского правительства. Возможно, в наши дни все наоборот. Тем, кто хочет лучшего Израилю, возможно, в некоторых обстоятельствах придется противодействовать его правительству.

Еврокомиссия представила набор мер. Речь идет не о том, чтобы Германия поддавалась на давление своих союзников по всему пунктам. Речь о том, чтобы европейские государства коллективно ввели санкции в отношении Израиля, направленные именно против правительства Нетаньяху. Ясно одно: если израильское правительство растратит весь кредит доверия в мире и поведет страну к дальнейшей изоляции, это также будет угрожать безопасности Израиля.

Еврокомиссия призывает заморозить свободную торговлю с Израилем из-за Газы

Она также предлагает наложить санкции на двух израильских министров, но у нее могут быть сложности в том, чтобы добиться одобрения этого большинством голосов. Еврокомиссия столкнулась с сильным давлением в пользу более активных действий на фоне критики того, что она не использует экономические рычаги для воздействия на израильское правительство. Однако среди стран—членов ЕС нет определенного большинства в поддержку этих предложений, потому что Германия — один из ключевых союзников Израиля — долгое время сопротивлялась таким действиям.

Планы были представлены в тот момент, когда израильские войска развивают наступление в Газе, усугубляя конфликт, в ходе которого было убито около 65 тыс. палестинцев и который начался после атаки «Хамаса» на Израиль, в ходе которой было убито более 1,2 тыс. человек и 250 взяты в заложники.

Война в Газе: Еврокомиссия предлагает сократить торговые связи с Израилем и наложить санкции на министров

Это стало самым решительным действием Еврокомиссии в связи с войной в Газе, хотя сопротивление ключевых государств-членов может заблокировать принятие этих мер. Этот шаг исполнительного органа ЕС стал ответом на давление на блок с призывом принять меры против Израиля в связи с разрушительным наступлением, которое он ведет в Газе в течение почти двух лет. Эти меры, изначально предложенные (главой Еврокомиссии.— “Ъ”) фон дер Ляйен на прошлой неделе, представляют собой самую решительную попытку главы ЕС оказать давление на Израиль. Европейцы по-прежнему разделены по вопросу санкций против Израиля, несмотря на гуманитарный кризис в Газе.

Подготовили Яна Рождественская, Евгений Хвостик