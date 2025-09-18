Полиция нашла обманувшую двух ярославн гадалку-мошенницу
Полиция Красноперекопского района Ярославля возбудила уголовные дела в отношении 30-летней жительницы Воронежской области, обманувшей двух жительниц города. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, подозреваемая создала сайт, на котором обещала клиентам оказать эзотерические услуги: обряды, привороты и так далее. Две жительницы Ярославля перевели «гадалке» в общей сумме 175 тыс. руб., после чего «мастер эзотерических услуг» перестала выходить на связь.
Уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».