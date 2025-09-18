Кадыров рассказал об ошибках чеченских властей

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что всегда принимал единственно верные решения как руководитель республики. Об этом он рассказал в интервью «РИА Новости».

«Менять нечего, потому что тогда обстоятельства и возможности были другие, и мы принимали единственно правильные решения. У нас не было возможности заниматься новым строительством, как сегодня, мы восстанавливали республику, обеспечивали безопасность региона»,— заявил Рамзан Кадыров. Так он ответил на вопрос о том, что бы он изменил с момента вступления в должность главы Чечни.

«Сегодня у нас новые взгляды, новое мышление для развития экономики региона и республики в целом»,— отметил глава Чечни. По его словам, сейчас видны положительные результаты решений, принятых в прошлом.