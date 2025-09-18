Потенциально самый опасный 300-метровый астероид пролетел мимо Земли

Астероид 2025 FA22 в 10:41 мск благополучно прошел мимо Земли и Луны на расстоянии около 800 тыс. км. Некоторое время этот объект считался потенциально самым опасным в списке Европейского космического агентства, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН.

Размеры астероида составляют 130 м на 290 м. Следующий подлет небесного тела к Земле состоится 20 августа 2036 года, но уже на расстоянии, в 25 раз превышающем сегодняшнее. Действительно опасные сближения, по подсчетам лаборатории, ожидаются в 2089 и 2173 годах.

После пролета мимо Земли астероид продолжит движение в направлении от Солнца. Это значит, что он будет освещен целиком и станет гораздо лучше заметен для наблюдения. Однако астрономы предупредили, что увидеть астероид будет можно лишь в телескопы с апертурой порядка 30 см. Для человеческих глаз, вооруженных более любительскими инструментами, объект останется недоступен.