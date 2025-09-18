Politico: Китай тестирует новый маршрут перевозок через Северный морской путь

Китайский порт Нинбо готовится отправить грузовое судно для проверки нового маршрута через Северный морской путь, сообщает Politico. Старт рейса запланирован на 20 сентября. Китайские компании прежде уже проводили пробные рейсы по Севморпути, но новый маршрут будет сложнее и охватит больше портов.

Основатель американского Арктического института Мальте Хамперт пояснил, что раньше перевозки проходили из одного порта в другой, например, из Китая в Гамбург или Санкт-Петербург. В новом рейсе судно зайдет в четыре порта КНР, после чего пройдет через арктические воды, а потом «посетит Великобританию, Роттердам, Гамбург и Гданьск». По словам эксперта, это уже больше напоминает традиционные морские маршруты перевозок.

Собеседник издания подчеркнул, что освоение Северного морского пути стало возможным благодаря изменению климата — сокращению ледяного покрова в Арктике. Он добавил, что китайские компании сейчас активно накапливают опыт и обучают экипажи для работы на арктическом маршруте. При этом эксперт считает, что в ближайшее время Севморпуть все равно не сможет заменить Суэцкий и Панамский каналы и станет только дополнением к мировым торговым маршрутам.