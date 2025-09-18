В Подмосковье задержаны подозреваемые в сотрудничестве с колл-центрами Украины

Правоохранители задержали в Коломне жителей Московской области и Краснодарского края. Их подозревают в оказании финансовых услуг мошенникам из украинских колл-центров. Ежедневный оборот средств, которые получали фигуранты, составлял около 10 млн руб., сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнила госпожа Волк, подозреваемые получали от жертв мошенников деньги и конвертировали их в криптовалюту. У фигурантов был офис в арендованной квартире в Одинцово. Их банковские карты были зарегистрированы на иностранцев. Задержанные заранее оформляли на одного из участников группы нотариально заверенные доверенности на управление счетом. Это позволяло снять наличные с карты даже в случае блокировки, пояснили в МВД.

«Сообщники в любое время были готовы направиться к банкоматам и обналичить полученные криминальным путем деньги до того, как счет будет заблокирован»,— отметила Ирина Волк. У задержанных обнаружено большое количество мобильных телефонов и банковских карт, а также деньги и документы. По предварительным данным, двое организаторов бизнеса вовлекли в него знакомых. Фигурантов заключили под стражу.