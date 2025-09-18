Бизнес не отпускает

Бизнес назвал «пугающей» инициативу об отпуске длиной 35 дней. Рассмотреть идею планируют в Минтруда. В ведомстве пообещали изучить законопроект после его внесения в правительство. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, такой отдых будет оплачиваемым за счет работодателя. Можно ли реализовать на практике предложение чиновников и депутатов? Расскажет Леонид Пастернак.

Месяц не появляться на работе и получать при этом зарплату? Почему нет, подумали в Госдуме и предложили увеличить отпуск за счет работодателя до 35 дней. По мнению чиновников, это будет полезно не только людям предпенсионного возраста, но и для молодых работников. Свое желание депутаты обосновали ростом стрессовой нагрузки на работе и нехваткой времени для полноценного восстановления.

Законопроект могут внести в нижнюю палату парламента в течение осенней сессии, сообщается на сайте Госдумы. Бизнес от такой инициативы не в восторге, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Можно написать и 35 дней, и 50. Но за чей счет? Откуда деньги? Когда они есть, то, конечно, можно себе позволить какие-то дополнительные дни отдыха для сотрудников. Но сейчас ситуация другая.

Каждый день с утра до вечера у нас идет обсуждение одних и тех же вопросов: как сохранить бизнес, как не допустить банкротства? О каком отпуске сейчас мы будем с вами говорить?»

В соответствии с Трудовым кодексом, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Согласно законодательству, для некоторых категорий работников отдых может увеличиваться. Но и действующие положения не играют на руку бизнесу, отмечает глава Комитета по экономике Московского отделения делового объединения «Опора России» Алексей Каневский: «Закон в Российской Федерации выстроен почти на 100% в пользу работника, а не работодателя. И это еще одна мера, которая работодателя не то что ущемляет в правах, а ударяет по его и без того напряженной, еле выживающей зачастую экономике. К этому относиться, кроме как к данности, невозможно. Я понимаю контекст сегодняшнего времени, бюджету нужны деньги, но это еще один рычаг для того, чтобы часть предпринимателей, не выдержав этого пресса, начала закрывать свой бизнес».

По данным аналитиков портала Investing.com, из-за увеличения отпуска бюджет потеряет почти 250 млрд руб. Бизнес же потратит на издержки соразмерно запланированным расходам на зарплаты, заключают эксперты. Больше дней на восстановление сил — это хорошо, но не в нынешних реалиях, подчеркивает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков: «Мы в принципе за то, чтобы люди больше отдыхали, получали большую заработную плату и меньше работали. Дальше начинаются нюансы, поскольку эту идею нельзя рассматривать абстрактно, а в контексте нынешней ситуации на рынке труда, где присутствует дефицит рабочей силы.

С одной стороны, это хорошо, поскольку люди будут больше отдыхать. С другой, кто будет работать в то время, когда одни сотрудники находятся в отпуске?

Если ответ на этот вопрос будет получен, тогда, конечно, можно вводить 35-дневный отдых, четырехдневную рабочую неделю. Если экономика выдерживает — давайте».

В Московской федерации профсоюзов, напротив, всецело поддержали инициативу депутатов. Замглавы организации Сергей Чиннов заявил, что это становится актуально с учетом тенденции увеличения продолжительности рабочего времени иногда до 16 часов в день. Ранее депутаты Госдумы предлагали сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей. Тогда чиновники связывали свою идею с желанием укрепить «семейные ценности» в стране.

