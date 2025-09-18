Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бизнес не отпускает

Идея продления оплачиваемого отдыха вызвала недовольство предпринимателей

Бизнес назвал «пугающей» инициативу об отпуске длиной 35 дней. Рассмотреть идею планируют в Минтруда. В ведомстве пообещали изучить законопроект после его внесения в правительство. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, такой отдых будет оплачиваемым за счет работодателя. Можно ли реализовать на практике предложение чиновников и депутатов? Расскажет Леонид Пастернак.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Месяц не появляться на работе и получать при этом зарплату? Почему нет, подумали в Госдуме и предложили увеличить отпуск за счет работодателя до 35 дней. По мнению чиновников, это будет полезно не только людям предпенсионного возраста, но и для молодых работников. Свое желание депутаты обосновали ростом стрессовой нагрузки на работе и нехваткой времени для полноценного восстановления.

Как проходит эксперимент по сокращению трудовой недели

Законопроект могут внести в нижнюю палату парламента в течение осенней сессии, сообщается на сайте Госдумы. Бизнес от такой инициативы не в восторге, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова: «Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Можно написать и 35 дней, и 50. Но за чей счет? Откуда деньги? Когда они есть, то, конечно, можно себе позволить какие-то дополнительные дни отдыха для сотрудников. Но сейчас ситуация другая.

Каждый день с утра до вечера у нас идет обсуждение одних и тех же вопросов: как сохранить бизнес, как не допустить банкротства? О каком отпуске сейчас мы будем с вами говорить?»

В соответствии с Трудовым кодексом, ежегодный основной оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней. Согласно законодательству, для некоторых категорий работников отдых может увеличиваться. Но и действующие положения не играют на руку бизнесу, отмечает глава Комитета по экономике Московского отделения делового объединения «Опора России» Алексей Каневский: «Закон в Российской Федерации выстроен почти на 100% в пользу работника, а не работодателя. И это еще одна мера, которая работодателя не то что ущемляет в правах, а ударяет по его и без того напряженной, еле выживающей зачастую экономике. К этому относиться, кроме как к данности, невозможно. Я понимаю контекст сегодняшнего времени, бюджету нужны деньги, но это еще один рычаг для того, чтобы часть предпринимателей, не выдержав этого пресса, начала закрывать свой бизнес».

Какие аргументы приводят авторы инициативы о введении шестидневки

По данным аналитиков портала Investing.com, из-за увеличения отпуска бюджет потеряет почти 250 млрд руб. Бизнес же потратит на издержки соразмерно запланированным расходам на зарплаты, заключают эксперты. Больше дней на восстановление сил — это хорошо, но не в нынешних реалиях, подчеркивает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков: «Мы в принципе за то, чтобы люди больше отдыхали, получали большую заработную плату и меньше работали. Дальше начинаются нюансы, поскольку эту идею нельзя рассматривать абстрактно, а в контексте нынешней ситуации на рынке труда, где присутствует дефицит рабочей силы.

С одной стороны, это хорошо, поскольку люди будут больше отдыхать. С другой, кто будет работать в то время, когда одни сотрудники находятся в отпуске?

Если ответ на этот вопрос будет получен, тогда, конечно, можно вводить 35-дневный отдых, четырехдневную рабочую неделю. Если экономика выдерживает — давайте».

В Московской федерации профсоюзов, напротив, всецело поддержали инициативу депутатов. Замглавы организации Сергей Чиннов заявил, что это становится актуально с учетом тенденции увеличения продолжительности рабочего времени иногда до 16 часов в день. Ранее депутаты Госдумы предлагали сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей. Тогда чиновники связывали свою идею с желанием укрепить «семейные ценности» в стране.

Леонид Пастернак

