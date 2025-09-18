В Хакасии косметолога без диплома осудили за причинение вреда пациенткам

К двум годам ограничения свободы суд приговорил лже-косметолога, которая обвинялась в незаконном оказании медицинских услуг и причинении вреда пациенткам. Кроме того, ей запретили заниматься медицинской деятельностью и обязали выплатить двум своим клиенткам по 150 тыс. руб. компенсации, сообщили в управлении СКР.

По информации ведомства, 28-летняя обвиняемая арендовала нежилое помещение на улице Авиаторов в Абакане и открыла салон красоты. При этом она не являлась врачом-косметологом и не имела диплома о высшем медицинском образовании.

Осенью 2024 года она сделала инъекции двум пациенткам: одной — в область губ, другой — в скулы. В результате у потерпевших возник абсцесс. Спустя несколько дней женщин госпитализировали, им потребовалось длительное лечение. Следственные органы возбудили уголовное дело о незаконном ведении медицинской практики (ст. 235 УК РФ).

Илья Николаев