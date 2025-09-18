В Ярославской области выпустили книгу «Разговоры о важном»

В Ярославской области презентовали книгу для школьников «Эстафета ценностей. Разговоры о важном», которая призвана помочь в вопросах воспитания подрастающего поколения. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Тираж книги составляет 2 тыс. экземпляров. Над ней работали доктор исторических наук Вардан Багдасарян, заведующий кафедрой отечественной истории ЯрГУ и Юрий Иерусалимский, священнослужитель Ярославской епархии архимандрит Сильвестр.

Через примеры из истории, литературы, жизни святых и героев раскрыты 12 ценностей, в числе которых любовь и милосердие, патриотизм, коллективизм и солидарность, совесть, служение Отечеству.

«Книга говорит с подрастающим поколением на понятном ему языке, отвечает на вызовы времени и помогает сформировать прочный нравственный фундамент. Это живой разговор, основанный на нашей истории и культуре, который поможет детям сделать верный выбор в сложных ситуациях»,— рассказал министр социальных коммуникаций и научно-технологического развития региона Дмитрий Юнусов на презентации.

«Разговоры о важном» проводятся в России с 2022 года в формате классного часа в общеобразовательных учреждениях. Министр просвещения Сергей Кравцов говорил, что цель «разговоров» — формирование духовно-нравственных ценностей в соответствии со стратегией национальной безопасности.

Алла Чижова