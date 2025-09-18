Суд не нашел вины «Крокуса» в просрочке с проектированием Ледового дворца

Арбитражный суд отказал ООО «Ледовый дворец» (концессионер-заказчик Корпорации развития Нижегородской области) в иске к АО «Крокус Интернэшнл» — генподрядчику по строительству ледовой арены на Стрелке. Заказчик спортивного комплекса просил взыскать с его строителей 330 тыс. руб. неустойки за то, что корректировка проекта арены в 2022 году затянулась на несколько месяцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Также «Ледовый дворец» просил возместить 250 тыс. руб. убытков, полагая, что полумиллионный административный штраф, которым его наказал Ростехнадзор, надо поделить поровну с генподрядчиком. Концессионера оштрафовали за то, что во время проверки в декабре 2023 года он еще не смог оформить разрешение на строительство арены по измененному проекту.

Однако в суде представители «Крокус Интернешнл» доказали, что их вины в затягивании корректировки проектно-сметной документации не было. Заказчик «Ледовый дворец» в 2022 году дал поручение включить в задание на корректировку предложения от минспорта, ХК «Торпедо», «МатчТВ» и силовых структур. Однако полностью согласованное задание подрядчик получил только через пять месяцев от начала срока производства работ. С мая 2022 года по октябрь 2023 года заказчик семь раз менял и дополнял задание. Поэтому в последующем сильно опоздал с прохождением госэкспертизы и получением разрешения на строительство.

Поэтому объективной вины строителей в просрочке суд не нашел. Соответственно, «Ледовому дворцу» было отказано как во взыскании неустойки, так и половины штрафа, которую он хотел переложить на «Крокус Интернешнл». С компании взыскали лишь 10 тыс. руб. за то, что в течение десяти дней она не ответила на претензию заказчика. Ледовый дворец на Стрелке нижегородские власти обещают открыть до конца 2025 года.

Иван Сергеев