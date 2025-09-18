Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Путин предложил Гуцана на должность генпрокурора России

Президент Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России. Об этом сообщил председатель конституционного комитета Совета федерации Андрей Клишас. В этой должности господин Гуцан сменит Игоря Краснова.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Андрей Клишас также сообщил в Telegram-канале, что в Совфед поступило представление президента для проведения консультаций о назначении Игоря Краснова на пост главы Верховного суда России. Профильный комитет предложит совету палаты рассмотреть кандидатуры господ Краснова и Гуцана 24 сентября, за день до этого будет проведено предварительное обсуждение назначений.

Александру Гуцану 65 лет. Он занимает должность полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе с ноября 2018 года. На посту полпреда он сменил Александра Беглова.

