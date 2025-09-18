Уголовное дело депутата Курултая по обвинению в мошенничестве передали в суд

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело депутата Курултая Алексея Локотченко, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба (ч. 3 ст. 30 - ч. 2 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант уголовного дела предложил знакомой, директору юридической компании «РСК» Эльвире Фаткуллиной, выступить посредником в передаче 10,2 млн руб. за прекращение уголовного преследования в отношении нее за незаконную банковскую деятельность. Из них 200 тыс. руб. требовались якобы для оформления необходимых документов. Депутат, неоднократно посещавший зону СВО, привлек в качестве посредника своего подчиненного из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса». Адвокат сообщила о предложении в полицию, и посредников задержали при передаче половины суммы.

В отношении второго участника преступной группы материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Эльвире Фаткуллиной ранее вынесен обвинительный приговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Алексей Локотченко вину не признает. Ранее он участвовал в СВО и получил ранение.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 4 сентября Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Советского районного суда Уфы о продлении ареста Алексею Локотченко до 30 сентября.

Майя Иванова