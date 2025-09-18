Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России планирует официально закрепить обязанность биржевых площадок по внедрению мер против дестабилизации цен акций. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Кроме того, регулятор планирует закрепить свое право на установку размеров ценовых границ для торговых сессий. В Банке России отметили, что для поддержания доверия на рынке важное значение имеет качество ценообразования акций. Принятые меры в отношении ценовых границ уже показали свою эффективность.

Сейчас максимально допустимое изменение цен акций во время утренней и вечерней сессий составляет 10% от цены закрытия предыдущего торгового дня, для третьего эшелона в период основной сессии — 22%. На торгах выходного дня максимально допустимое изменение стоимости акций составляет 3%.