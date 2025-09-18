Расселенный дом горел на улице Мирошникова в Нижнем Новгороде

Пожар произошел в расселенном многоквартирном доме на улице Мирошникова, 1 в Московском районе Нижнего Новгорода вечером 17 сентября. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение из окон второго этажа, угрозы людям не было.

Возгорание силами 19 человек и девяти единиц техники ликвидировали в 20:21 на площади 100 кв м. Предположительной причиной пожара в МЧС назвали неосторожное обращением с огнем.

Галина Шамберина