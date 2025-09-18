Возле ДК «Моторостроитель» в Уфе построят бассейн и сухой фонтан

Администрация Уфы утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Орджоникидзе, Машиностроителей, Черниковской и межквартальным проездом общей площадью 20,4 га, следует из постановления мэрии. Проекты разработаны по заказу ООО «Сармат».

На территории планировки расположен парк Первомайский, Дворец культуры «Моторостроитель», кафе, здание администрации Калининского района, гаражи и другие объекты. На прилегающей к кварталу территории находятся жилые дома высотой от 5 до 18 этажей.

В квартале планируют построить трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, одноэтажное кафе и интерактивный сухой фонтан. Там снесут незавершенный строительный объект, павильоны и киоск общей площадью 4,26 тыс. кв. м. Жилая застройка территории не предусмотрена. Проектом предлагается разместить 307 машиномест, в том числе 133 — для посетителей парка и его объектов перед площадью ДК.

Майя Иванова