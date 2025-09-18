Utair запустит рейсы из Сургута в Краснодар с 7 октября

Авиакомпания Utair с 7 октября запускает перелеты из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в Краснодар, сказано в сообщении пресс-службы перевозчика.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Самолеты будут отправляться по вторникам и пятницам: вылет из Сургута запланирован на 9:35, из Краснодара — в 13:40. Время в пути составит 5 часов 5 минут. Стоимость билетов — от 12,2 тыс. руб.

Напомним, краснодарский аэропорт «Пашковский» с 11 сентября снова открыт. В феврале 2022 года его закрыли по соображениям безопасности.

Ирина Пичурина