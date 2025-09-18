Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вступил в должность

Состоялась церемония инаугурации губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Господин Махонин принес присягу на тексте Конституции РФ и Уставе Пермского края, а также получил знак губернатора. Со вступлением в должность главу региона поздравил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг Фото: Максим Кимерлинг

Дмитрий Махонин заявил, что за пять лет Прикамью пришлось столкнуться со многими вызовами, включая коронавирусную инфекцию и экономический кризис. Несмотря на это, по словам господина Махонина, в регионе было реализовано большое количество проектов, связанных со строительством соцобъектов, развитием промышленности и дорожной инфраструктуры. «Знаю одно, для меня Пермский край — это уже не тот паровоз, который работает на угле, на мазуте, либо медленно набирает ход. Пермский край приобрел очертания высокоскоростного современного электропоезда который движется вперед», — подчеркнул губернатор.

На прошедших в минувшие выходные выборах губернатора Прикамья убедительную победу одержал действующий глава региона Дмитрий Махонин. При рекордной явке в 49% за его кандидатуру отдали голоса свыше 685 тыс. избирателей, или почти 71%.