«Даниловский рынок» выставлен на продажу
В Ярославской области на продажу выставили 100% доли уставного капитала ООО «Даниловский рынок». Соответствующая информация размещена на сайте «ГИС. Торги».
Фото: ГИС. Торги
Объект продается в рамках реализации плана приватизации. Начальная цена объекта составляет 17,6 млн руб. Размер уставного капитала — 2,1 млн руб. Согласно опубликованным данным, в хозяйственном обществе числится 13 работников.
«Даниловский рынок» владеет зданием молочного павильона площадью 92,6 кв. м, зданием мясного павильона — 179,4 кв. м и зданием туалета — 43 кв. м.
Торги по продаже объекта состоятся 27 октября.