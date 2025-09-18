«Даниловский рынок» выставлен на продажу

В Ярославской области на продажу выставили 100% доли уставного капитала ООО «Даниловский рынок». Соответствующая информация размещена на сайте «ГИС. Торги».

Объект продается в рамках реализации плана приватизации. Начальная цена объекта составляет 17,6 млн руб. Размер уставного капитала — 2,1 млн руб. Согласно опубликованным данным, в хозяйственном обществе числится 13 работников.

«Даниловский рынок» владеет зданием молочного павильона площадью 92,6 кв. м, зданием мясного павильона — 179,4 кв. м и зданием туалета — 43 кв. м.

Торги по продаже объекта состоятся 27 октября.

Алла Чижова