«Акрон» впервые сыграет на «Мордовия Арене» в Саранске

Домашняя игра «Акрона» в рамках 13-го тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Встреча пройдет 26 октября на стадионе «Мордовия Арена», построенном к ЧМ-2018. Соперником тольяттинской команды будет московский «Локомотив».

Перенос игры на «Мордовия Арену» связан с подготовкой и проведением XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет с 5 по 7 ноября в Самаре.

В текущем сезоне несколько домашних матчей на «Мордовия Арене» провел нижегородский «Пари НН» из-за реконструкции стадиона «Совкомбанк Арена».

Андрей Сазонов