В Уфе разрешили разработать проекты развития квартала у Затонского моста

Администрация Уфы разрешила Главному управлению архитектуры и градостроительства мэрии до 15 декабря разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной Большой Гражданской и Новосибирской, а также двумя проектируемыми улицами. Ориентировочная площадь квартала, расположенного у Затонского моста, составляет 16,5 га.

Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Согласно постановлению мэрии, Главархитектура должна провести закупку на проектирование квартала.

Сейчас на территории находятся частные дома, гаражи, склады, а также офис «Газпром газораспределение». Разработчик должен определить объем сносимых построек, место для строительства новых домов, расположение дорог, тротуаров и велодорожек, социальных объектов, а также зарядных станций для электромобилей.

Согласно документам, на участке есть потенциал для комплексной застройки жилыми домами, общественными и производственными объектами.

Майя Иванова