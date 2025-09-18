Мишустин: уровень цифровизации финансовых услуг в России превысил 80%

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для укрепления финансового суверенитета власти России развивают внутреннюю независимую инфраструктуру. Он также сказал, что уровень цифровизации финансовых услуг в стране превысил 80%.

«Стремительно развиваются расчетные технологии. Уровень цифровизации финансовых услуг уже превысил отметку в 80%. Стабильно функционирует и расширяется национальная платежная система»,— сказал господин Мишустин в видеообращении к участникам Московского финансового форума (запись опубликована на сайте правительства).

В 2024 году Банк России опубликовал «Основные направления развития финансового рынка страны» на 2025-2027 годы, в котором цифровизация банковского сектора указана как один из стратегических приоритетов.

