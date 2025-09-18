В челябинском заксобрании определи депутатов от «Новых людей»

Депутатами Законодательного собрания Челябинской области от партии «Новые люди» стали руководитель регионального отделения, экс-депутат Госдумы РФ Максим Гулин и предприниматель Евгений Горшков. Об этом организация сообщила на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Партия на прошедших выборах получила 8,1% по единому избирательному округу. Это четвертый результат после «Единой России» (54,5%), «Справедливой России — За правду» (13,4%) и ЛДПР (9,8%).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в новом созыве регионального парламента из 60 мандатов 48 досталось партии власти, шесть — «Справедливой России», по два — ЛДПР и «Новым людям», по одному — КПРФ и «Партии пенсионеров».