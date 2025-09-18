Глава «Газпром нефти» заявил о необходимости стимулов для роста добычи в России

«Газпром нефть» имеет технические возможности для увеличения добычи в случае изменения квот ОПЕК+, но отрасли все еще нужна поддержка Минфина и дополнительные стимулы. Об этом заявил глава нефтедобывающей компании Александр Дюков на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2025.

По его словам, одной из возможных мер господдержки может стать расширение применения химических методов увеличения нефтеотдачи. «Где-то уже используем ее, если экономика позволяет,— сказал господин Дюков. — Но необходима поддержка Минфина, чтобы была возможность тиражировать эту технологию» (цитата по ТАСС).

Еще один способ увеличения добычи — это более активное вовлечение в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, отметил глава «Газпром нефти».

Базовая квота по добыче нефти в России по договору с ОПЕК+ составляла с начала 2024-го по март 2025 года 8,978 млн баррелей в сутки. С апреля Россия перешла к наращиванию темпов добычи — показатель будет увеличиваться каждый месяц. Предполагалось, что этот процесс будет продолжаться до сентября 2026 года, но страны ОПЕК+ начали наращивать добычу с еще более высоким темпом.