Произошел сбой в работе IT-систем «КрасАвиа»

Авиакомпания «КрасАвиа» сообщила о сбое в работе информационных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Просим пассажиров следить за информацией на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании и за объявлениями по громкой связи в аэропорту»,— говорится в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что рейсы выполняются без задержек.

АО «КрасАвиа» было зарегистрировано в 2007 году на базе ГП «Эвенкия-Авиа». 100% акций компании принадлежат Красноярскому краю. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2024 года составила более 9 млрд руб., чистая прибыль — 323,3 млн руб., уставный капитал — 914,9 млн руб. Гендиректор организации — Андрей Егоров.

Александра Стрелкова