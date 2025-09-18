Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Участник аварии с грузовиком под Ярославлем скончался в больнице

Водитель автомобиля «ГАЗ» скончался в медицинском учреждении после столкновения с грузовиком с полуприцепом на трассе М-8 в Ростовском округе Ярославской области. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Фото: Подслушано Семибратово, скриншот

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 17 сентября в 13:45 на трассе в районе поселка Семибратово столкнулись «ГАЗ» и FAW с полуприцепом. Пострадал водитель первого автомобиля — 31-летний мужчина, его увезли в больницу, где он скончался, уточнили в УМВД.

По факту произошедшей аварии полиция проводит проверку.

Алла Чижова

