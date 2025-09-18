У здания Капитолия США временно установили статую Трампа с биткойном в руке

У здания Капитолия в Вашингтоне установлена трехметровая статуя президента США Дональда Трампа с биткойном в правой руке. Появление временной инсталляции совпало с решением ФРС о первом с конца 2024 года снижении процентной ставки.

Как передает местный телеканал WJLA-TV, установку статуи золотого цвета профинансировала группа криптоинвесторов. «Инсталляция призвана побудить разговор о будущем государственной валюты и является символом пересечения современной политики и финансовых инноваций»,— сказал инвестор Хичем Загдуди.

Статуя находилась возле здания Капитолия 17 сентября с 9:00 до 16:00 по местному времени. В 14:00 ФРС объявил о снижении ставки на 0,25 процентных пункта, до диапазона 4-4,25% годовых.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФРС приступила к снижению».