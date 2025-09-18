ФСБ показала видео задержания подозреваемых в попытке теракта в Петербурге

Пресс-служба ФСБ России опубликовала кадры задержания группы подозреваемых в подготовке теракта против руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. На видео также показан момент, когда его автомобиль был заминирован.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники ФСБ проводят арест подозреваемых, а те дают признательные показания, подтверждающие сотрудничество с украинской разведкой.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, к преступлению причастны трое молодых россиян. Две женщины по собственной инициативе связались с администратором Telegram-канала, связанным с украинским Главным управлением разведки, и несколько дней следили за перемещениями директора предприятия на велосипедах с видеокамерами. Они спрятали взрывное устройство в корпусе от пауэрбанка на одном из петербургских кладбищ.

Молодой человек забрал бомбу из тайника и, замаскировавшись в женскую одежду, прикрепил ее к машине предполагаемой жертвы. Взрывчатка должна была сработать дистанционно, после чего все трое планировали бежать из страны, однако были задержаны до реализации плана.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Подозреваемые арестованы.