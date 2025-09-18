Путин наградил погибшую под Ярославлем бригаду скорой помощи

Медалью Луки Крымского посмертно награждены два фельдшера и водитель Ярославской центральной районной больницы. Соответствующий указ президент Владимир Путин подписал 17 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: социальная сеть «Вконтакте» Фото: социальная сеть «Вконтакте»

За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, награждены фельдшеры Светлана Глухова и Наталия Панова и водитель Сергей Сивков. Речь идет о бригаде скорой помощи, которая погибла в ДТП в деревне Воробино под Ярославлем в 2022 году. Напомним, что в машину скорой помощи въехал бензовоз, водитель которого не справился с управлением. После столкновения бензовоз перевернулся и произошел розлив перевозимого топлива, в результате чего автомобили загорелись.

Алла Чижова