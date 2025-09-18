У братчанина конфисковали Lexus за пьяную езду

Братский горсуд вынес приговор 35-летнему местному жителю по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Об этом сообщил Telegram-канал прокуратуры Иркутской области.

Согласно материалам дела, зимой этого года братчанин был привлечен к административной ответственности за езду в состоянии опьянения и лишен водительских прав. Но спустя два месяца подсудимый вновь привлек внимание сотрудников ГИБДД, в его крови обнаружили алкоголь.

Жителю Братска суд назначил 240 часов обязательных работ и конфисковал автомобиль. Правонарушителю запрещено управлять транспортным средством в течение одного года и 10 месяцев.

Михаил Кичанов