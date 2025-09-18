В Казани сгорел пассажирский автобус

В Казани на остановке загорелся пассажирский автобус. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

По информации от пресс-службы МУП «ПАТП № 2» Казани, после появления дыма из моторного отделения автобуса экипаж принял необходимые меры: высадил пассажиров и увел на безопасное расстояние.

Сообщение о пожаре на ул. Беломорская поступило в 5:58. Горение проходило по всей площади автобуса. Пожарные подразделения в 6:15 ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Пассажиров пересадили на другой автобус. Причины возгорания будут установлены Госпожарнадзором. На линию был направлен резервный автобус. Расписание маршрута выполняется в полном объеме.

Марк Халитов