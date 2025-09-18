В Ярославле откроется кинолаборатория полного цикла

В Ярославле пройдет кинолаборатория полного цикла, направленная на развитие навыков молодых специалистов. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили организаторы.

В период с 22 по 28 сентября в столице Золотого кольца состоятся лекции, просмотры и разборы фильмов, индивидуальные сессии с мастерами кино. Все этапы помогут участникам усовершенствовать свои авторские кинопроекты, заключительным событием станет презентация работ.

Среди экспертов представлены режиссер, сценарист и продюсер Юлия Миронова (фильмы «Нация», «Доктор, я хочу ребенка»), режиссер монтажа Светлана Печеных, киновед Лариса Солоницына, кинооператор и продюсер Ирина Шаталова (основатель фестиваля документального кино «Докер»), режиссер кино и телевидения Дмитрий Моисеев (фильмы «Край детства», «Рождественская звезда»).