Житель Давлеканово обвиняется в избиении и оскорблении полицейского

Давлекановский районный суд рассмотрит уголовное дело местного жителя, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ч. 1 ст. 319 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в августе этого года нетрезвый фигурант уголовного дела конфликтовал со своими родителями, и они вызвали полицию. Обвиняемый несколько раз пнул прибывшего в квартиру полицейского, а позже в отделе полиции при составлении административного материала оскорблял сотрудника МВД.

Обвиняемый признал вину.

Майя Иванова