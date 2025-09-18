Жителя Новосибирска предостерегли от госизмены в пользу Украины

23-летний житель Новосибирска получил официальное предостережение о недопустимости его попыток связаться с «Русским добровольческим корпусом» (террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на УФСБ по региону, чьи сотрудники обнаружили противоправную деятельность новосибирца.

Спецслужбы усмотрели в действиях предупрежденного условия для совершения госизмены (ст. 275 УК). В случае повторного совершения незаконных действий молодому человеку грозит уголовное наказание.

По данным ФСБ, житель Новосибирска также посещал ресурсы украинских военизированных объединений «для поиска информации об оказании помощи ВСУ».