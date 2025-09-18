Центр активного отдыха «Полазна» прекращает использовать горнолыжный склон

В центре активного отдыха «Полазна» прекращают использование горнолыжного склона. «Горные лыжи и сноуборды после 20 лет активного использования прекращают свое существование. О причинах такого “подарка” для туристов мы вас подробно известим в ближайшее время»,— сообщается на странице центра в соцсети.

Фото: Центр активного отдыха «Полазна»

Как напоминает «Новый компаньон», в августе 2023 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск краевого минимущества и передал земельный участок с горнолыжным склоном в собственность спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду. Собственник центра «Полазна» пытался обжаловать решение, но апелляционная инстанция поддержала решение Арбитражного суда Пермского края.