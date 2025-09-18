Решение властей Финляндии о разрыве отношений с Россией не было согласовано с финским народом. Сейчас с юго-востока страны «доносятся стоны» из-за «обезлюживания» и краха экономики после потери российских туристов, заявил постоянный член Совета безопасности и специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

«Я думаю, со временем до них начнет доходить, что добрососедские отношения с Россией для Финляндии гораздо выгоднее, чем их полное отсутствие и враждебность, как сейчас происходит»,— подчеркнул господин Иванов в интервью ТАСС.

По его словам, отношения между странами не восстановятся в ближайшее время — на это потребуются десятилетия. Ситуацию усугубляет тот факт, что Финляндия как член НАТО активно призывает к укреплению восточного фланга альянса.