ФСБ предостерегла новосибирца от контактов с украинскими террористами

23-летнему жителю, искавшему контакты с представителями украинской организации «Русский добровольческий корпус» (признана террористической и запрещена на территории РФ), ФСБ вынесла предостережение. Об этом рассказали в пресс-службе управления ведомства по Новосибирской области.

Кроме того, спецслужбы установили, что новосибирец посещал тематические интернет-ресурсы украинских военизированных объединений в поисках информации об оказании помощи ВСУ.

В целях предупреждения государственной измены мужчине объявили официальное предупреждение о недопустимости подобных действий. В случае их повторного совершения на него могут завести уголовное дело.

Илья Николаев