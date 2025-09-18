В Ярославле подан иск об изъятии Дома Дунаева

В Ярославле областная служба охраны объектов культурного наследия подала иск в арбитражный суд об изъятии «Дома Дунаева» у ООО «Момо-групп». Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Здание, известное как Дом с атлантами, находится на проспекте Октября, 38, и было продано в 2022 году за 48 млн рублей. 30 сентября 2024 года служба охраны выявила необходимость ремонта. Собственника уведомили, но письмо вернулось в связи с отсутствием адресата.

16 сентября 2025 года иск был принят в производство, в тот же день суд удовлетворил ходатайство истца об обеспечительных мерах, введя запрет на сделки с домом и земельным участком. В иске указано, что владелец не принимал мер для сохранения памятника.

«Собственник с заявлением о выдаче задания и разрешения на выполнения ремонта объекта культурного наследия не обращался и не предпринимал мер против ухудшения состояния памятника, не выполнял требования к сохранению объекта культурного наследия, в том числе не выполнял работы по ремонту объекта культурного наследия, чем нарушил обязательные требования, установленные законодательством Российской Федерации», — говорится в определении арбитражного суда.

Первое заседание по иску об изъятии здания назначено на 22 октября 2025 года.

Антон Голицын