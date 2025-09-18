Мелания Трамп и королева Камилла пришли на банкет в цветах флага Украины

Жена президента США Дональда Трампа Мелания и супруга короля Карла III королева Камилла появились на банкете в Виндзорском замке в Британии в желтом и синем платьях. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные Reuters. Цвета этих нарядов вместе составляют флаг Украины.

На мероприятии, организованном в честь госвизита господина Трампа в страну, также присутствовали принц Уэльский Уильям, его жена, принцесса Уэльская Кейт и другие члены королевской семьи.

Во время поездки супруги Трамп поучаствовали в церемонии приветствия, обеде в узком кругу и возложении венка к месту захоронения королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия.

Американский президент не раз называл позицию жены по украинскому кризису нейтральной и говорил о ее поддержке окончания военных действий. В августе Дональд Трамп передал российскому коллеге Владимиру Путину письмо от супруги, в котором та просила президента решить проблему с положением детей на Украине. Реакция господина Путина, утверждал президент США, была положительной.